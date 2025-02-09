Москва, 9 февраля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Российские бойцы при освобождении Дзержинска в Донецкой Народной Республике взяли в плен пятерых боевиков националистического формирования «Лють». Об этом 9 февраля сообщил командир участвовавшей в штурме отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» ВС РФ Иван Шульга.

Александр Полегенько/ТАСС

Он рассказал, что город обороняли нацформирования «Лють» и «Сафари», в которых боевики обычно бьются до последнего и не сдаются. Но его подчинённые смогли взять в плен пятерых националистов, пришедших на украинские позиции, не зная, что они уже заняты российскими солдатами.

«Было пять пленных у меня с подразделения «Лють». Мое подразделение заскочило на позицию к ним, в этот момент зашел враг. Они не ожидали, что мы уже там. Пришли, мы их разоружили, ручки связали и отправили в тыл», — описал ситуацию Шульга.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шульга рассказал, что сержант Василий Мастюгин из его подразделения в ходе освобождения Дзержинска на протяжении четырёх дней скрытно уничтожал противника. Боец из-за потери связи оказался примерно на 500 м в тылу противника. Когда с ним установили контакт, то передавали данные о передвижениях украинских подразделений. Российский солдат уничтожал военных ВСУ, а они не могли понять, откуда стрельба.

Российская армия освободила Дзержинск 7 февраля, площадь взятой под контроль плотной городской застройки составила более 50 кв. км. Кроме того, подразделения ВС РФ выбили противника из 11 населённых пунктов Торецкой агломерации.