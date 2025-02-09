Макеевка, ДНР, 9 февраля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Одна из пострадавших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра Макеевки в Донецкой Народной Республики умерла в больнице. Об этом 9 февраля заявили оперативные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Попавшая под обстрел вместе с дочерью женщина 1995 года рождения сегодня скончалась от полученных травм в больнице», — сообщил «РИА Новости» источник.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля украинские военные нанесли ракетный удар по Макеевке, используя ракеты с фугасной боевой частью. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что атака произошла в разгар выходного дня.

После атаки управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины сообщило, что в результате обстрела погибла девушка, еще 11 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Также было повреждено остекление и фасады двух многоквартирных домов, две торговые точки и 15 автомобилей.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим, совершив нападение на мирных граждан, продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Дипломат подчеркнула, что ВСУ преднамеренно нанесли удар по густонаселенному району города. Это стало очередным варварским преступлением против мирных жителей.