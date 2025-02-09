ДНР, 9 февраля, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Военная подготовка польских наемников, выбитых из города Дзержинска в Донецкой Народной Республике, оказалась хуже, чем у военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 февраля рассказал стрелок штурмового подразделения 132-й бригады 51-й армии группировки «Центр» Артур Хазарьян.

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Отмечается, что в ходе штурма города военным пришлось брать многоэтажный жилой дом, в одном из подъездов которого были наемники из Польши, а в другом — украинцы.

«Я с полякам сталкивался. Мы когда зашли на первый подъезд, мы его часов за семь зачистили. Их было больше десятка. А вот когда пошли в пятый подъезд, там всего шесть укронацистов было, но они упертые, воевать умеют. Долго с ними бодались», — рассказал солдат журналистам.

7 февраля российские военные освободили Дзержинск. В МО РФ уточнили, что в освобождении города участвовали 1-я, 9-я и 132-я гвардейские отдельные мотострелковые бригады 51-й армии и добровольческое формирование «Ветераны» группировки войск «Центр».

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля издание KyivPost заявило о массовом бегстве колумбийских наёмников из ВСУ. Отмечается, что колумбийцы из 98-й бригады украинской территориальной обороны после первых серьёзных атак РФ и сильных обстрелов потребовали досрочного расторжения контракта, они хотели уйти, забрать своё снаряжение и вернуться домой.

Кроме того, в октябре группа иностранных наёмников ВСУ попала в засаду, устроенную российскими военными в районе Кременной в ЛНР. Часть из попавших в засаду бойцов сразу погибла, а часть скрылась в лесу. Уточнялось, что они были хорошо экипированы и вооружены, однако не стали даже пытаться спасти раненых сослуживцев.