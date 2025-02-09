Вашингтон, 9 февраля, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Бюджет Пентагона объёмом свыше 800 млрд долларов используется неэффективно, а его расходы чрезмерны. Об этом 9 февраля заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

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«В министерстве обороны с его бюджетом более 800 млрд долларов всё стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и даёт слишком мало пользы для солдат», — отметил он в эфире телеканала NBC.

Уолтц привёл в пример ситуацию, когда простая сумка с болтами, которая в обычном магазине стоила бы 100 долларов, обошлась американским ВВС в 90 тыс. долларов.

Он добавил, что администрация Трампа считает, что необходимо реформировать подходы к выделению зарубежной помощи, включая деятельность Агентства США по международному развитию (USAID). По его словам, до нуждающихся доходит лишь малая часть средств, а остальное теряется на различных уровнях подрядчиков.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что входящие в НАТО страны являются союзниками США и потому должны активизироваться при распределении между собой части расходов на оборону, которые сейчас несёт американская сторона. Он уточнил, что США не могут быть гарантом всего и всегда, поэтому союзники должны распределить между собой часть «финансового бремени».