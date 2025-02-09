Варшава, 9 февраля, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Эксгумация жертв Волынской резни начнется весной 2025 года. Об этом 9 февраля сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Егор Еремов/РИА Новости

По его словам, мероприятия начнут в селе Пужники в Ивано-Франковской области.

«Сейчас идет работа над определением всех других мест, где можно было бы провести эксгумацию польских жертв, — и на территории Польши, и в пределах Украины», — процитировало его радио NV.

Дипломат добавил, что украинская сторона частично участвует в финансировании работ на своей территории.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября прошлого года МИД Польши обвинил киевский режим в затягивании поиска и эксгумации останков поляков, погибших во время Волынской резни, устроенной УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 10 января он сообщил, что Украина выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской резни. Польский премьер подчеркнул, что с нетерпением ждёт дальнейших решений.