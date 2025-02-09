Бангалор, Индия, 9 февраля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Министерство обороны Индии оценивает возможности приобретения российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом 9 февраля заявил замглавы ведомства Санджив Кумар.

ALEX PLAVEVSKI/EPA/TASS

Экспортный вариант российского самолета прибыл в индийский Бангалор. Боевая машина выполнит демонстрационные полеты в рамках международного авиакосмического салона Aero India, который стартует 10 февраля. Эксперты смогут оценить, на что способен Су-57.

«Мы оцениваем <…> решать будут индийские вооруженные силы», — процитировал ТАСС ответ Кумара на вопрос о том, планирует ли Индия покупать российские истребители.

Замминистра добавил, что ожидает от Су-57 захватывающего выступления в ходе авиашоу.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Центра анализа мировой торговли оружием заявил, что Су-57Э будет идеальным решением для индийских ВВС, если Нью-Дели его приобретет. Издание отметило, что у Индии на вооружении находятся советские боевые самолеты предыдущих поколений и замена их на российские новейшие истребители будет логичным шагом.

В ноябре гендиректор госкомпании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что предприятие подписало первые контракты на экспорт Су-57. Он не назвал страны, которые заказали истребители, но отметил, что партнёры из дружественных стран хотят покупать российское надёжное и зарекомендовавшее себя вооружение.