Москва, 9 февраля, 2025, 18:32 — ИА Регнум. В Москве познавательную и развлекательную программу подготовили на ВДНХ к 14 февраля. Об этом 9 февраля сообщил официальный портал мэра столицы Сергея Собянина.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На самом большом катке Москвы с 17:00 до 21:00 пройдут танцевальные мастер-классы, а также интерактивное мероприятие «Любовь с первого взгляда», которое поможет влюбленным найти друг друга. Для ночного сеанса будут доступны коньки с подсветкой.

В 18:00 в центре «Космонавтика и авиация» проведут тематическую экскурсию «Любовь во Вселенной». Гости узнают о космонавтах, сочетавшихся узами брака, и первой свадьбе в космосе. Затронет рассказ и историю самого легендарного павильона «Космос».

В павильоне № 1 «Центральный» в 17:00 стартует обзорная экскурсия по выставке живописных и скульптурных произведений из фондов Третьяковской галереи. На ней представлены работы мастеров ХХ века, в числе которых Евгений Вучетич, Вера Мухина, Александр Виноградов и другие. отдельно можно будет увидеть монументальные полотна, созданные специально к открытию павильона в 1954 году, включая горельеф Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», более полувека считавшийся утраченным.

На тематической экскурсии в 13:00 «Мужские и женские образы на ВДНХ» гостям поведают о семейных и творческих союзах, которые связаны с главной выставкой страны и молодых героях, которые изображены на барельефах ВДНХ.

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева в 14:00 предложит осмыслить тему любви с точки зрения представителей живой природы. Участников лекции будут ждать в павильоне № 31 «Геология».

На мероприятия требуется предварительная регистрация.

Как сообщало ИА Регнум, ко Дню российской науки, который отмечается 10 февраля, в Москве подготовили мероприятия, посвящённые ядерной физике, биологии и астрономии. На ВДНХ в павильоне № 34 «Космонавтика и авиация» представлены более 120 уникальных образцов летательной и космической техники и свыше 2 тыс. редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов. В центре управления полетами можно будет спроектировать свой космический аппарат и «запустить» его к другим планетам.