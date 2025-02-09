Новосибирск, 9 февраля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Известный спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщил его коллега, журналист Дмитрий Губерниев.

танислав Красильников/ТАСС

«Ситуация серьезная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Подробностей о состоянии Скворцова пока нет. Известно, что 8–9 февраля в Новосибирске проходил Матч звезд КХЛ, который комментировал Губерниев.

Роману Скворцову 49 лет. Придя в спортивную журналистику, он стал специализироваться на хоккейных и баскетбольных трансляциях.

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