Москва, 9 февраля, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Москве. Об этом 9 февраля сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Столкновение произошло между автобусом и легковым автомобилем, от удара они снесли столб», — говорится в Telegram-канале издания.

Пострадавших осматривают медики. Официальных данных о происшествии пока нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 февраля водитель сбил пешеходов в Екатеринбурге, один из пострадавших погиб. Ранения получили три человека, в том числе один ребенок.

По предварительным данным, водитель Volkswagen ехал с небезопасной скоростью по трассе и допустил касание с автомобилями Lexus и Toyota, которые двигались впереди. После этого он выехал на правую полосу и столкнулся там со стоящим Nissan и сбил четверых пешеходов.