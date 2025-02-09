Москва, 9 февраля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. В девяти округах Москвы на месте расселенных домов старого жилого фонда возвели 36 жилых комплексов по программе реновации. Об этом 9 февраля сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Семь домов на месте старых зданий построили в Северном административном округе, шесть — в Западном, по пять — в Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах. Сейчас возводят еще около 100 домов», — процитировал его Градостроительный комплекс Москвы.

По программе реновации в Москве будут расселять свыше 5 тыс. домов. По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, новые жилые комплексы рассчитаны на 8,5 тыс. квартир. Они расположены в 26 районах столицы, из них по три — в районах Северное Измайлово, Фили-Давыдково и Можайский. Там в общей сложности оборудовано более 2,2 тыс. квартир.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что специалисты провели на объектах суммарно свыше 500 контрольно-надзорных мероприятий для гарантии надежности выполнения работ.

Первые этажи жилых комплексов будут нежилыми. Там разместятся социальные и коммерческие объекты. На прилегающих территориях оборудуют детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Как сообщало ИА Регнум, в районе Академическом свыше 370 москвичей получили новые квартиры по программе реновации, переехав в новостройку на улице Кедрова. Новостройку возвели на месте трёх ранее расселённых домов. По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, запроектирована 581 квартира. Три из них предназначены для маломобильных граждан. В доме оборудованы помещения для консьержей и колясочные.

В октябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программу реновации жилого фонда решено сделать постоянной для непрерывного обновления и строительства нового комфортного жилья. По словам градоначальника, она выйдет на самоокупаемость в 2032 году. После этого постепенно расходы на программу будут возвращаться в столичный бюджет за счёт продажи дополнительного жилья, построенного в рамках реновации.