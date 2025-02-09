Москва, 9 февраля, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Отключение Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) является продолжением уничтожения имевших предпосылки к процветанию стран. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Свобода» от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — отметила дипломат в беседе с ТАСС.

Таким образом она прокомментировала заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что решение стран Балтии якобы является «свободой от угроз и шантажа».

Ранее 9 февраля Литва, Латвия и Эстония завершили присоединение к системе электросетей Европы после отключения от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Гендиректор оператора литовских электросетей Litgrid Рокас Масюлис подчеркнул, что переход был геополитической задачей по разрыву последней энергетической связки с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 31 января постпредство РФ при Евросоюзе заявило, что отключение Прибалтики является исключительно политически мотивированным шагом. Там отметили, что за эти решения расплачиваться будут европейские домохозяйства и предприятия Литвы, Латвии и Эстонии.

В сентябре главный редактор эстонского портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин заявил, что отказ от электроэнергии из РФ грозит Эстонии «темным будущим». Он подчеркивал, что российское электричество помогает компенсировать перебои в поставках с Запада и после отключения от БРЭЛЛ страну ждет нестабильность. Эксперт добавил, что поставки из-за границы грозят отключением электроэнергии из-за любой аварии на линии или недостатка мощности иностранных станций с возобновляемыми источниками энергии.