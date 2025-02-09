Москва, 9 февраля, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Постоянные члены Совета Безопасности ООН, несмотря на разногласия, возобновили диалог по ряду вопросов. Об этом 9 февраля рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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Постпред РФ подчеркнул, что Россия всегда выступает за укрепление взаимодействия внутри постоянной «пятерки» членов СБ ООН.

«Ведь это государства — основатели ООН, на них лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности. При всех геополитических разногласиях в ооновской повестке дня есть масса вопросов как рутинных, так и политических, по которым они приходят к согласию, и тех, по которым членам «пятерки» полезно как минимум обмениваться мнениями. Это неотъемлемая часть многосторонней дипломатии. Надо сказать, что такой диалог возобновился», — подчеркнул Небензя в интервью «РИА Новости».

В Совбез ООН входят 15 стран. Пять из них являются постоянными членами. Среди них — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. У всех них есть право вето. Остальные 10 участников временные, их избирают сроком на два года.

Ранее, 17 января, президент России Владимир Путин назвал недопустимой подмену Устава ООН какими-то правилами, выгодными той или иной стороне. Он напомнил, что организация создавалась ради того, чтобы искать взаимоприемлемые решения, а не претворять в жизнь в одностороннем порядке решения неприемлемые. Нужно вернуться к истокам создания ООН и исходить из того, что все страны — и малые, и большие — равны, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 апреля заявила, что Москва неизменно выступала и выступает в поддержку процесса реформы Совбеза ООН. Она напомнила, что на эту тему с 2009 года ведется скрупулезный переговорный процесс, нацеленный на выработку компромиссного решения, которое будет пользоваться максимально широкой поддержкой, в идеале — консенсусом. Российская сторона совместно с единомышленниками активно над этим работает, добавила дипломат. В частности, Москва настаивает на расширение Совета Безопасности ООН за счет развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.