Вашингтон, 9 февраля, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск 9 февраля высмеял заявление про «независимые» СМИ в России и на Украине, оставшиеся без денег Агентства США по международному развитию (USAID).

Zuma\TASS Протесты в Нью-Йорке против приостановки деятельности USAID

«Независимые СМИ», смеюсь в голос (в оригинале: lmao. — Прим. ред.)», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Маск таким образом прокомментировал заголовок статьи о том, что ряд российских и украинских СМИ потеряли финансирование из-за приостановки деятельности USAID.

На момент написания новости публикация главы DOGE набрала более 14 млн просмотров и 91 тыс. «лайков». Кроме того, 11 тыс. пользователей опубликовали этот пост на своих страницах.

«Получается, США просто финансировали СМИ по всему миру и транслировали то, что им хотелось?» — говорится в самом популярном комментарии к посту Маска.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Маск заявил, что USAID является преступной организацией, которой пора прекратить существование. Бизнесмен также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счет американских налогоплательщиков и объявил о начале процесса роспуска организации.

Проект WikiLeaks 6 февраля опубликовал данные о том, что USAID финансировало более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 «медийных» неправительственных организаций. В том числе оно было спонсором 90% украинских изданий.

7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что коррупция в USAID достигла беспрецедентных масштабов. Глава государства потребовал закрыть агентство и пообещал, что DOGE проведет проверки других ведомств на предмет коррупции.

Однако 8 февраля суд временно заблокировал решение Трампа о роспуске USAID. Предварительное слушание по делу назначили на 12 февраля.

Военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказал, что USAID занималось также изучением уязвимости населения стран СНГ к боевым патогенам. По его информации, иностранные специалисты, работавшие в американской организации, участвовали в разработке биологического оружия, получая на это соответствующие гранты.