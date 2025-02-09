Балтийск, Калининградская область, 9 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Главу администрации города Балтийска Калининградской области заключили под стражу. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

кадр из видео

Чиновнику предъявили обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В ходе судебного заседания представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании чиновнику меры пресечения в виде ареста.

«С учетом позиции прокуратуры обвиняемый заключен под стражу до 7 апреля 2025 года», — сообщили в ведомстве.

Также ведомство сообщило о заключении под стражу заместителя главы администрации Балтийска, обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Чиновника арестовали также до 7 апреля.

По версии следствия, замглавы администрации Балтийска 15 января передал главе городского округа взятку в размере 575 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержали замминистра здравоохранения Удмуртии. По версии следователей, чиновница на протяжении трех лет получала взятки от представителя организации, оказывающей ритуацильные услуги. Общая сумма взяток составила 1,3 млн рублей. Со своей стороны она помогла этой организации заключить договор на транспортировку тел умерших из городской больницы, в которой раньше работала главврачом. Занимаясь транспортировкой, ритуальщики получали информацию о смертях граждан и затем предлагали свои услуги родственникам умерших.