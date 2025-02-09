Брюссель, 9 февраля, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Евросоюз хочет вести конструктивный диалог с Соединенными Штатами Америки в условиях растущей неопределенности в отношениях государства с европейским сообществом. Об этом 9 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве.

Nicolas Maeterlinck/Zuma/TASS

«Наш давний союзник, Соединенные Штаты, установил новую повестку дня. Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности. Мы осознаем потенциальные вызовы, но мы готовы к этому», — сказала она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европа будет твердо придерживаться курса на свои глобальные обязательства и союзы.

При этом 7 февраля фон дер Ляйен также заявляла, что Евросоюз будет защищать свои интересы в отношениях с США. Она отметила, что ЕС готов твердо ответить, если администрация американского президента Дональда Трампа введет пошлины на европейские товары.

Такое же мнение по поводу ответа ЕС на пошлины США 8 февраля высказал канцлер Германии Олаф Шольц.Он уточнил, что Еврокомиссия сможет отреагировать на действия Трампа в течение нескольких часов. Он добавил, что выступает за то, чтобы страны Евросоюза держались вместе и ясно давали понять, что ЕС с его 450 млн жителей «силен и способен действовать».

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Свое решение он объяснял ужасным отношением европейцев к США. В частности, глава Белого дома подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

В декабре он также пригрозил, что страны ЕС столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Дополнительно он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10% или 20% как для враждебных, так и для дружественных стран. Он пообещал путем введения таких мер не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.