Киев, 9 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв. Об этом 9 февраля сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются. Ранее 9 февраля на территории Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областей объявили воздушную тревогу.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 февраля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, его пригородах и в Николаеве. На тот момент в Киевской и Николаевской областях прозвучали тревожные сирены.

Вечером 8 февраля на окраине Харькова прогремел взрыв. Перед этим в Харьковской и нескольких других областях объявили воздушную тревогу, которая позднее была отменена.