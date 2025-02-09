Берлин, 9 февраля, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Над базой Люфтваффе в общине Швезинг на севере Германии, где тренируют военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заметили неопознанные беспилотники. Об этом 9 февраля сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретный доклад минобороны ФРГ.

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В материале уточняется, что в период с 9 по 29 января над авиабазой в Швезинге, где находится учебный центр по подготовке частей противовоздушной обороны, зафиксировали «шесть инцидентов безопасности» с участием неопознанных дронов.

В оперативном командовании бундесвера подтвердили изданию факт обнаружения нескольких пролетов дронов, но уточнили, что «в целях обеспечения военной безопасности и по оперативным соображениям не могут предоставить никаких дополнительных подробностей».

Газета предположила, что речь идет о «малых беспилотных летательных аппаратах (МБЛА)», против которых меры защиты ВС ФРГ «оказались бессильны». Кроме того, немецкие военные не смогли найти и операторов дронов.

Сейчас спецслужбы ФРГ ведут расследование по подозрению в шпионаже, уточнили в материале. В Бундесвере, по утверждению газеты, рассматривают версию, что беспилотники могли запустить с кораблей в Северном или Балтийском морях, но доказательств у военных нет.

В декабре журнал Der Spiegel писал, что в Германии в течение нескольких недель замечали неизвестные дроны в небе над рядом объектов, в том числе над американской военной базой Рамштайн, заводами оборонного концерна Rheinmetall и химического концерна BASF. Несмотря на принятые усиленные меры, не удалось установить, кто запускал беспилотники.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре беспилотники были замечены над тремя авиабазами США в Великобритании. Дроны летали над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтвелл в Норфолке. Американское командование сил в Европе заявило, что работает с британскими властями для обеспечения безопасности.