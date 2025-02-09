Москва, 9 февраля, 2025, 17:23 — ИА Регнум. В Москве специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали жилой дом в Даниловском районе. Об этом 9 февраля сообщил официальный портал мэра столицы Сергея Собянина.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Пятиэтажное здание на улице Ленинская Слобода возвели в 1924 году в неоклассическом стиле, в 1953-м его достроили.

«Оно имеет сложную форму и интересно оформленный фасад. Цокольная часть дома рустована, два нижних этажа отделены от следующих вытянутым профилированным карнизом и подчеркнуты пилястрами. По периметру расположен венчающий карниз с дентикулами и иониками», — отмечается в материале.

В рамках капремонта в доме заменили внутренние инженерные системы, обновили фасад и крышу. Указано, что для мастеров важно было сохранить исторический облик здания. Специалисты потрудились над архитектурными элементами, приведя в порядок рустованный цоколь, восстановив пилястры и дентикулы с иониками.

На крыше восстановили поврежденную стропильную систему, обновили обрешетку и кровлю. На деревянные конструкции нанесли огнебиозащитный состав, а чердак утеплили. Также в здании теперь новая проводка, батареи, водопровод и канализация.

Как сообщало ИА Регнум, утверждён проект капремонта и реставрационных работ на объекте культурного наследия «Доходный жилой дом Е. А. Депре» на Петровском бульваре в Москве. В подъездах по историческим данным воссоздадут деревянные оконные заполнения, выправят металлические элементы лестниц и отреставрируют каменные ступени. Место современных парадных и тамбурных дверей займут дубовые коробки и полотна с бронзовой фурнитурой.