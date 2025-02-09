Дублин, 9 февраля, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Ирландский боксер Джон Куни умер через неделю после полученной в чемпионском бою травмы. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на его промоутера Марка Данлопа.

Brian Lawless/PA

Отмечается, что спортсмен ушел из жизни в возрасте 28 лет. 1 февраля у него состоялся бой с валлийцем Натаном Хауэллсом, который был остановлен в девятом раунде.

Издание сообщает, что затем Куни попал в реанимацию из-за внутричерепного кровоизлияния и перенес операцию. Через неделю он скончался в больнице.

«Мистер и миссис Куни и его невеста Эммалин хотели бы поблагодарить персонал больницы Royal Victoria в Белфасте, который неустанно трудился, чтобы спасти жизнь Джона, а также всех, кто присылал сообщения со словами поддержки и молитвами. Он был нашим любимым сыном, братом и партнером, и нам всем понадобится целая жизнь, чтобы забыть, каким особенным он был», — передает слова семьи погибшего Данлоп.

В 2023 году Куни завоевал чемпионский титул, но после провел год вне соревнований из-за травмы. Последний бой был его первой защитой титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Celtic.