Химки, Московская область, 9 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. В подмосковных Химках вспыхнул пожар в Николаевских банях. Об этом 9 февраля сообщил канал РЕН ТВ.

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«Крупный пожар произошёл в «Николаевских банях» в Химках. На место прибыли пожарные», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, эвакуировано около 10 человек, данных о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля крупный пожар произошёл в здании бывшего Электрозавода в Москве. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, ещё 120 были эвакуированы. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности, позднее возгорание полностью ликвидировали.

За медицинской помощью обратились 16 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).