Белгород, 9 февраля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 9 февраля атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что пострадавший получил баротравму, также осколками ему ранило лицо. Мужчину отправили в областную больницу. Сильные повреждения получил в том числе автомобиль.

Еще два удара дронами украинские военные нанесли по поселку Уразово Валуйского округа. Взрыв от одного из них повредил два легковых автомобиля и остекление у торгового объекта. От второго БПЛА пострадали навес и оборудование коммерческого объекта.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 февраля ВСУ нанесли удары дронами по селу Муром и посёлку Малиновке Белгородской области. Никто не пострадал, но взрывами выбило остекление в пяти частных домах, и была разрушена надворная постройка. Также от атаки дрона получили повреждения кровля частного дома и стоявшая рядом машина.

Ранее в тот же день украинский дрон ударил по грузовому автомобилю в селе Шелаево Белгородской области. От взрыва пострадал мужчина, он получил ранения лица и предплечья. Его госпитализировали. Кроме того, другой беспилотник ВСУ сдетонировал возле социального объекта, выбив там окна, ещё один БПЛА атаковал легковую машину.