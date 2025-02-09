Москва, 9 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Музей транспорта Москвы в 2025 году планирует восстановить 42 экспоната из своих фондов. Об этом 9 февраля заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

РИА Новости/Виталий Белоусов Троллейбус МТБ-82Д

«С 2020 года Музей транспорта Москвы отреставрировал и восстановил 35 знаковых для столицы транспортных средств и 76 артефактов, большую часть из них можно будет увидеть в постоянной экспозиции на Новорязанской улице (дом 27). По поручению [мэра столицы] Сергея Собянина в 2025 году мы продолжим масштабную программу реставрации экспонатов и проведем ремонтно-восстановительные работы по 42 образцам раритетной техники», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

К открытию постоянной экспозиции музея в гараже Константина Мельникова должна закончиться реставрация автобусов «Лейланд» и «Икарус-280», автомобилей скорой помощи РАФ-22 031, ГАЗ-21Т «Волга», ЗИМ (ГАЗ-12), трамвайных вагонов БФ, грузового Ф и МТВ-82, троллейбуса МТБ-82М, а также крановой платформы СВАРЗ и вагонов метрополитена В и Г.

Директор музея Оксана Бондаренко отметила, что сначала экспонаты подготовят, кропотливо отреставрировав при непосредственном участии научно-исследовательского управления. Работы над МТВ-82 и троллейбус МТБ-82М она назвала самыми трудоемкими. По словам Бондаренко, сложность в исходном состоянии транспортных средств, разукомплектованности и отсутствии полного пакета чертежей и технической документации. также для реставрации требуется найти запасные части и комплектующие.

Специалисты уже ведут работу под реставрации грузового автомобиля ГАЗ-51П, легковых автомобилей ЗАЗ-966ВБ2 «Запорожец», «Москвич-423Н» и ГАЗ М20А «Победа». До открытия музейной экспозиции отреставрированную технику будут демонстрировать на выставках, городских мероприятиях и экскурсии «Фондохранилище», которая возобновится весной 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года московские реставраторы восстановили внутреннее убранство вагона метро с восемью дверями, выпущенного в 1927 году. Всего с конвейера вышли порядка 120 таких экземпляров подвижного состава. На данный момент подобных вагонов больше нет. Отреставрированный экземпляр — единственный в мире.