Штат Калифорния, США, 9 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Американские учителя не должны прививать школьникам идеи сексизма, расизма и коммунизма. Такое мнение 9 февраля высказал американский предприниматель Илон Маск, являющийся главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) США.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Учителя в Калифорнии тратят свое время на то, чтобы прививать детям идеи расизма, сексизма и коммунизма, вместо того чтобы обучать их навыкам, которые действительно помогут им добиться успеха в жизни», — написал он в своем аккаунте в соцсети X.

Маск подчеркнул, что необходимо остановить передачу юным американцам неправильных ценностей.

Предприниматель таким образом отреагировал на новость о том, что учителя в Калифорнии просят повысить им зарплату, потому что средние отметки учеников достигли рекордно низких показателей.

Ранее, 29 января, выяснилось, что навыки чтения у учащихся американских школ упали ниже уровня, который фиксировался в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты Федерального стандартизированного теста (NAEP) за 2024 год. Уточняется, что средний балл по чтению в стране в восьмом классе стал на два балла ниже, чем в был 2022 году, и на пять баллов ниже, чем в 2019 году.