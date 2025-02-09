Москва, 9 февраля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Одна из крупнейших корональных дыр на Солнце поворачивается в сторону Земли, что может привести к мощной магнитной буре 10 февраля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

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«Скорость плазмы в окрестностях нашей планеты может повыситься до 600-700 км/с против текущих 350-400 км/с», — говорится в публикации на сайте лаборатории.

По данным ученых, Земля будет находится под действием коронарной дыры в течение всей следующей недели. При этом они отметили, что магнитная буря может и не начаться.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН сообщила о мощной вспышке на Солнце. Центр вспышки был в области максимального влияния на Землю, что делает высокой вероятность влияния этих процессов на планету.

23 января астрономы сняли на видео чёрный выброс с поверхности Солнца. Это редкое явление, такой эффект получается из-за большой массы нейтрального водорода. Он почти полностью поглощает падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн и потому выглядит черным.