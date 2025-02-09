Киев, 9 февраля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Полиция Житомирской области заявила, что преподаватель из Львова, которого нашли на трассе под Киевом с пробитой головой после встречи с сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине), сам выпрыгнул из машины.

Global Look Press/Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

По версии полиции, мужчину никто не избивал, он скрылся во время перемещения личного состава из воинской части в тренинговый центр.

Отмечается, что преподаватель находился в кузове автомобиля, а во время движения выпрыгнул из него.

Соцсети Влада Кононова

«Во время бегства, вероятно, и получил телесные повреждения», — говорится в сообщении в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, преподавателя Львовского университета имени Ивана Франко нашли на трассе под Киевом с пробитой головой. Военкомы забрали его утром, когда тот направлялся на работу, под предлогом обновления персональных данных и незаконно удерживали весь день, запугивая, после чего выдали повестку и заставили подписать документ о добровольной явке.

Медики после осмотра в больнице диагностировали у него отёк мозга, перелом основания черепа и гематому. Сейчас мужчина находится в критическом состоянии.