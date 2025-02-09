Москва, 9 февраля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. В Германии проводили подготовку военных Вооруженных сил Украины на русском языке, так как никто не знал украинского. Об этом 9 февраля рассказал Telegram-канал RT.

Globaal Look Press

«В Германии при подготовке вэсэушников им переводили с немецкого на русский — мову никто из солдат не знал», — рассказал военкор телеканала Александр Яремчук после беседы с одним из украинских военнопленных, сдавшихся в плен в Курской области.

Отмечается также, что тех украинских военных, у кого были татуировки со свастикой, не брали на обучение — таких только в одном батальоне оказалось около 20 человек. Военнопленный также рассказал, что в рядах ВСУ на данный момент в основном мобилизованные, которые не смогли дать взятку сотрудникам украинских военкоматов, а те, кто заключил контракт — либо погибли, либо служат в Нацгвардии.

Как передавало ИА Регнум, 20 января украинский пленный Евгений Аксёнов рассказал, что в Норвегии специалисты обучают 3-ю штурмовую бригаду ВСУ. Он добавил, что это формирование состоит в основном из бывших боевиков нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

30 января Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за последние полгода теряли порядка 50 тыс. человек ежемесячно. При этом в ноябре 2024 года был зафиксирован рекордный показатель, когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 60 тыс. военных. Кроме того, порядка 100 тыс. украинцев пустились в бега.