Москва, 9 февраля, 2025, 16:37 — ИА Регнум. В Москве продолжают активно развивать роботизированную хирургию. Об этом 9 февраля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«В прошлом году мы приобрели 7 новых робот-ассистированных систем для ведущих клиник города. Количество роботических операций по сравнению с 2023 годом выросло почти в 2 раза — до 2,2 тыс. Чаще всего они проводились по профилю онкология», — написал он в Telegram-канале.

По словам градоначальника, малоинвазивными методами сегодня выполняется порядка 80% всех столичных хирургических операций. Ещё совсем недавно, чтобы заменить сердечный клапан, необходимо было серьёзное хирургическое вмешательство и последующее длительное восстановление. Благодаря современным технологиям подобное теперь делается через небольшие разрезы, а значит, пациенты быстрее восстанавливаются, отметил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, роботизированные системы поставили в многопрофильный клинический центр «Коммунарка», городскую онкологическую больницу № 62, Онкоцентр № 1 ГКБ имени Юдина, Боткинскую больницу и клинический научный центр имени Логинова. Глава города отметил, что в последние годы в Москве действует программа по переоснащению медицинских учреждений. Им поставили 50 тыс. единиц современной техники. Столько же планируется приобрести к 2028 году.