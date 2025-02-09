Москва, 9 февраля, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Активизирующиеся в преддверии 14 февраля мошенники могут использовать схему с доставкой цветов якобы от неизвестного поклонника. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе МВД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Используя романтические настроения людей в преддверии Дня святого Валентина, аферисты будут задействовать одну из схем. Нередко они создают в соцсетях и на сайтах знакомств фальшивые профили. Знакомясь с жертвой, они изображают вспыхнувшие чувства и выманивают средства.

«Также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от «неизвестного поклонника», предназначенная для выманивания СМС-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам», — сообщили в ведомстве.

В преддверии 14 февраля ложные сайты доставки цветов и подарков предлагают «скидки и эксклюзивные букеты». Оплатив заказ, клиент остаётся без букета и без денег.

Согласно ещё одной схеме, человеку предлагают товары якобы от известных брендов. Предложения ведут на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вирусы.

Как сообщало ИА Регнум, с недавнего времени мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками суда. Они просят сообщить данные банковских карт, назвать СМС-коды. Аферистов интересуют личные данные человека, необходимые для получения доступа к его денежным средствам.

Работники органов судопроизводства напомнили, что никогда не решают финансовые вопросы по телефону. Они уточнили, что могут позвонить, чтобы проинформировать человека о дате, месте и времени судебного заседания, о готовности к выдаче копий судебных решений и исполнительных документов. Также россиянина по телефону могут уведомить о возможности ознакомления с материалами судебных дел.