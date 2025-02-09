Самара, 9 февраля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Под Самарой произошёл прорыв нефтепровода, в результате чего разлилась нефть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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«Поступило сообщение об обнаружении розлива нефтесодержащей жидкости (эмульсии) из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения в 1,3 км юго-восточнее н. п. Красный Яр м. р. Красноярский», — говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 8 февраля.

Отмечается, что площадь разлива составляет порядка 500 кв. м, также в тот же день было временно установлено герметизирующее устройство, а нефтепровод запущен.

9 февраля начались работы по вывозу и рекультивации загрязнённого грунта, привлечены 12 человек и столько же единиц техники, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 31 января произошёл разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. метров в Лениногорском районе Татарстана. В компании АО «Транснефть-Прикамье», на участке которой произошла утечка, заявили, что организовали вывоз загрязнённого грунта и снега с места разлива.