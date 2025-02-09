Санкт-Петербург, 9 февраля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Экипаж находящегося в порту Усть-Луга Ленинградской области танкера Koala, на котором произошел взрыв в машинном отделении, спасён. Об этом 9 февраля сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

«Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Дрозденко уточнил, что машинное отделение судна повреждено. Специалисты начали обследование танкера для установления причины аварии.

Как передавало ИА Регнум, авария на борту танкера Koala произошла 9 февраля. По предварительным данным Росморречфлота, взрыв в машинном отделении произошел в ходе подготовки к работе главного двигателя. Ведомство заявило, что угрозы затопления судна нет.

Танкер продолжает находиться в порту. Вокруг него установили боновые ограждения. Также планируется осмотреть подводную часть судна.