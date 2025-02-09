Москва, 9 февраля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Февраль готовит москвичам сюрприз и «отработает» снегопадами и морозами за весь сезон. Об этом 9 февраля сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Максим Блинов/РИА Новости

Он отметил, что в заключительной декаде февраля на юго-западе России активизируются балканские циклоны, которые «зацепят» и Московский регион. За последние десять дней зимы ожидается 100% от декадной нормы осадков — около 9–13 мм.

«Таким образом, предварительно, в столице нашей Родины ко Дню защитника Отечества появится более-менее внятный, хотя и относительно скромный для конца сезона снежный покров высотой до 5–10 см. Так что к заключительным выходным календарной зимы есть шанс возобновить лыжный сезон», — написал Тишковец в Telegram-канале.

Он добавил, что температурный фон понизится и вернётся в своё климатическое русло, по ночам будет до -9…-14 °C, в середине дня -3…-8 °C.

«С такой заблаговременностью прогноза есть вероятность того, что маршрут «балканца» пройдёт немного севернее, то есть ближе к столице, а значит, зима на прощание доставит москвичам больше снежных «сюрпризов». Февраль ещё не сказал своего последнего слова и «отработает» снегопадами и морозами за весь провальный сезон», — заключил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в тройку самых тёплых лет на планете.

2 февраля он сообщил, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. При его активизации тепло усиленно переходит из атмосферы в океан.