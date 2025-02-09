Москва, 9 февраля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по украинским формированиям возле 16 населённых пунктов в приграничных районах Курской области. Об этом 9 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трёх бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также российские военные за сутки отразили три контратаки противника.

В Минобороны отметили, что авиация и артиллерия армии России нанесли удары по личному составу и технике украинских войск у Викторовки, Гуево, Замостья, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Кругленького, Куриловки, Локни, Малой Локни, Махновки, Мелового, Олешни, Рубанщины и Черкасского Поречного в курском приграничье, а также в районах Басовки, Беловод, Весёловки, Журавки, Мирлог, Писаревки, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля российские военные сорвали попытку контрнаступления украинской армии у населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланки в приграничье Курской области. За сутки Вооружённые силы Украины потеряли на этом участке фронта более 370 бойцов, 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортёра, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномёта.

Позднее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал героическими действия ВС России в Курской области. Он уточнил, что российские военные при этом не жалеют себя и заслуживают самой высокой оценки президента РФ Владимира Путина.