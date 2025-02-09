Киев, 9 февраля, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Преподавателя из Львова нашли на трассе под Киевом с пробитой головой после того, как он был насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом 9 февраля сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на блогера и друга пострадавшего Влада Кононова.

Соцсети Влада Кононова

Утверждается, что военкомы приняли сотрудника Львовского университета имени Ивана Франко утром, когда тот направлялся на работу. Мужчину забрали под предлогом обновления персональных данных.

«Однако его заставили пройти медкомиссию всего за два часа, без должного медицинского осмотра! Большинство врачей он даже не посетил. Степан страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС), однако комиссия заявила: «Если сейчас не беспокоит — значит, здоров», — отметил Кононов.

Мужчину незаконно удерживали весь день, запугивая, после чего выдали повестку и заставили подписать документ о якобы добровольной явке в вечернее время, спустя 10 часов после настоящего задержания.

На обочине дороги под Киевом его нашли «в рекордно короткие сроки», утверждает блогер. Прохожий вызвал скорую помощь. Медики после осмотра в больнице диагностировали отек мозга, перелом основания черепа и гематому. Сейчас преподаватель находится в критическом состоянии.

Кононов подчеркнул, что работа в университете давала пострадавшему отсрочку от армии и у него имелись документы о прохождении альтернативной службы по религиозным убеждениям.

Как сообщало ИА Регнум 7 февраля, на Украине зафиксировали очередной случай смерти мобилизованного мужчины в ТЦК. Во время прохождения военно-врачебной комиссии у жителя Черновицкой области резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Во время проведения реанимационных мероприятий прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. В частности, им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.