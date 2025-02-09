Киев, 9 февраля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский скрывает настоящие потери украинских формирований, чтобы и дальше обогащаться. Такое мнение 9 февраля высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Зеленский — величайший Чичиков современности, который ворует на мёртвых душах. Ведь одно дело выделять из бюджета деньга на десять солдат, а другое — на трёх. Потому что семь уже умерли или пропали без вести», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Дубинского, если не признавать гибель подавляющей части украинских бойцов, то можно заработать на этом ещё больше.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что украинские формирования за время конфликта потеряли якобы 45,1 тыс. убитыми и порядка 390 тыс. ранеными. По словам главы киевского режима, некоторые бойцы после ранений возвращаются на фронт.

Дубинский 8 февраля уличил Зеленского во лжи о потерях украинской армии в 45 тыс. бойцов. По его словам, в этом случае на каждом кладбище в любом селе на Украине было бы не больше двух могил украинских военных, однако на самом деле они фактически усеяны такими могилами.

Минобороны России 30 января сообщило, что украинская армия за последние полгода теряла порядка 50 тыс. человек ежемесячно. При этом в ноябре 2024 года был зафиксирован максимальный показатель, когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 60 тыс. бойцов. Также около 100 тыс. украинских военных пустились в бега.