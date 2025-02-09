Орландо, США, 9 февраля, 2025, 15:46 — ИА Регнум. В американском городе Орландо в штате Флорида после аварии на соревнованиях по драг-рэйсингу на автодроме Orlando Speed World погибла семилетняя гонщица Элиениссе Зои Диас. Об этом 9 февраля написал телеканал Fox-35.

Orlando Speed World Dragway

Уточняется, что девочка не справилась с управлением своим гоночным автомобилем, сбила сотрудника охраны и врезалась в бетонное ограждение. Ребенка госпитализировали, но спустя два дня она скончалась от полученных травм. Жизни пострадавшего мужчины ничего не угрожает.

На похороны и поминки юной гонщицы собрали 20 тыс. долларов пожертвований. Представители христианской школы Eastland, в которой училась девочка, пообещали оказать психологическую помощь всем, кто обратится за ней после трагедии.

«Она была ярким светом в нашем школьном сообществе, и мы благодарны за время, которое мы провели с ней. Всем нам будет очень не хватать её красивой улыбки», — говорится в заявлении школы.

Родригес участвовала в гонках в надежде осуществить свою мечту стать юниорским драгстером. Драг-рейсинг — гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом с участием двух гонщиков. Для профессиональных заездов строятся специальные автомобили, именуемые драгстерами.

15 января 2024 года испанский мотогонщик Карлес Фалькон из Испании умер от травм, полученных в результате аварии на ралли «Дакар». Он получил травму головы 7 января, когда упал с мотоцикла в конце второго этапа ралли-марафона. Первую помощь ему оказали на трассе, потом доставили в больницу. Там медики выявили у гонщика отёк мозга и другие повреждения, в том числе перелом позвоночника. Фалькон впал в кому, а 15 января скончался.