Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Тони Деанджело, ранее игравший за петербургский СКА, забил два автогола в ворота российского вратаря Ильи Сорокина в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Matt Slocum/AP/TASS Тони Деанджело

Встреча проходила с «Миннесота Уайлд» и завершилась проигрышем «Айлендерс» со счётом 3:6.

Во втором периоде при счете 3:1 в пользу нью-йоркской команды нападающий «Миннесоты» Фредерик Годро нанёс бросок по воротам Сорокина, шайба попала в Деанджело и после этого отскочила за плечо российского форварда. В третьем периоде при проигрышном счёте 3:4 защитник снова отправил шайбу в ворота россиянина.

Тренер «Айлендерс» Патрик Руа назвал ситуацию досадной, отметив что такие матчи периодически случаются и являются частью игры, хоть и не по душе команде.

Ранее, в середине января, Деанджело перешёл из СКА в нью-йоркскую команду по семейным обстоятельствам. В Континентальной хоккей лиге 29-летний спортсмен заработал 32 очка (6 шайб + 26 передач) за 34 матча. С новой командой у него подписан контракт до конца сезона.