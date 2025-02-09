ДНР, 9 февраля, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) приступили к поиску украинских диверсантов в освобождённом Дзержинске в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 февраля сообщили в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ», — уточнили ТАСС в ведомстве.

Помимо этого, подразделения ФСБ занимаются выявлением корректировщиков огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу и поисками точек взлёта БПЛА, с которых противник атакует мирных жителей Дзержинска.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946531" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Силовые подразделения ФСБ вошли в освобождённый Дзержинск

ВС России освободили Дзержинск 7 февраля, площадь освобождённой плотной городской застройки составила более 50 кв. км. Также российские военные выбили украинские формирования из 11 населённых пунктов Торецкой агломерации.

После этого, 9 февраля, военный штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Артур Хазарьян рассказал об уничтожении в ходе освобождения Дзержинска группы из более чем 10 наёмников из Польши. По его словам, большую часть бойцов украинских войск в городе составляли мобилизованные.

8 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Дзержинск после освобождения снова стал настоящим русским городом. Он отметил, что теперь не будет никакой путаницы с украинским и российским названиями населённого пункта. В то время, когда Дзержинск находился под временным контролем Украины, он назывался Торецк.