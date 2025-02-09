Вашингтон, 9 февраля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Американский актёр Дэвид Швиммер, известный по роли Росса Геллера в сериале «Друзья», призвал владельца социальной сети Х Илона Маска заблокировать аккаунт рэпера Канье Уэста.

Zuma/TASS Дэвид Швиммер

7 февраля в аккаунте Уэста появилось большое количество постов, в которых он назвал себя нацистом, признался в любви к Гитлеру, а также написал, что не доверяет друзьям-евреям, которые «используют чернокожих и ненавидят белую расу». Позднее публикации были удалены.

«Мы не можем остановить ненормального расиста, извергающего наполненную ненавистью и невежеством желчь, но мы можем перестать давать ему мегафон, мистер Маск», — написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Актёр напомнил, что у Канье Уэста 32,7 млн подписчиков в соцсети Х.

«Я не знаю, что хуже: тот факт, что он идентифицирует себя как нацист… или факт, что на данный момент нет достаточного возмущения, чтобы удалить и запретить его во всех социальных сетях. Молчание — это соучастие», — добавил он.

Швиммер, который родился в еврейской семье, отметил, что слова Уэста приводят к «насилию над евреями в реальной жизни».

Как передавало ИА Регнум, что 8 февраля Уэст заявил, что массовая публикация сообщений о нацизме, любви к Гитлеру и нелюбви к евреям была социальным экспериментом. Он поблагодарил всех, кто принял в нём участие и отдельную благодарность выразил Маску.

9 февраля британский журналист Пирс Морган призвал Маска обратить внимание на публикации Уэста. Он назвал посты рэпера отвратительными, ненавистническими, расистскими, антисемитскими и провоцирующими насилие.

Российский дизайнер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Yeezy, принадлежащим Уэсту. Он подчеркнул, что продолжит развивать идеи выражения творческой свободы во всех её проявлениях.

5 февраля Уэст признался, что долгое время страдает аутизмом. Он рассказал, что сначала ему поставили диагноз «биполярное расстройство», но жена Бьянка Цензори убедила его ещё раз пройти обследование. Тогда музыкант узнал про аутизм и понял, что это сильно влияет на его поведение.