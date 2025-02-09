Екатеринбург, 9 февраля, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарной службы полностью ликвидировали возгорание в одном из автосервисов в Екатеринбурге. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба МЧС России

Telegram/МЧС России

«Пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в работах по тушению пожара принимают участие 38 человек и задействовано 14 единиц техники. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 февраля в автосервисе на ул. Кислородной в Екатеринбурге произошёл пожар, пламя распространилось на площади 1 тыс. кв. м. Позднее спасатели ликвидировали открытое горение.

В ходе тушения пожара сотрудники противопожарной службы эвакуировали из горящего здания 14 легковых автомобилей, пять из которых получили повреждения из-за возгорания.