Москва, 9 февраля, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Для взаимодействия между Россией и США одного желания российской стороны не достаточно, потому что «для танго нужны двое». Об этом 9 февраля заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Постпред РФ отметил, что в вопросе организации переговоров многое будет зависеть от администрации президента США Дональда Трампа. При этом он добавил, что Россия готова к контактам на определенных условиях.

«Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Ждем соответствующих сигналов от американской стороны», — подчеркнул Небензя в интервью «РИА Новости».

Ранее, 8 февраля, газета New York Post написала, что американский лидер провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с тем издание не привело конкретную цитату Трампа, подтверждающую факт телефонных переговоров с главой России. Сам президент США не уточнил, когда именно состоялась такая беседа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это сообщение сказал, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о разговоре Путина и Трампа. Он подчеркнул, что коммуникации между странами ведутся по разным каналам. И из-за их множественности он может чего-то не знать.

Трамп с начала своей предвыборной кампании постоянно говорит о своем желании приступить к переговорам с Россией. 3 февраля он заявлял о достижении значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако деталей он раскрывать не стал.

После всех заявлений Трампа в Кремле подчеркнули, что администрация Трампа пока не совершала конкретные действия для начала диалога с Москвой. Песков 7 февраля отметил, что глава США говорит много вещей, которые потом опровергаются. Российский чиновник подчеркнул, что конфликт на Украине в любом случае нужно решать через переговоры, и призвал набраться терпения.

При этом Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорам, подчеркивая, что Москва видит целью диалога по украинскому конфликту долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчёркивал, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.