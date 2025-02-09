Энергодар, Запорожская область, 9 февраля, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью дронов-камикадзе. Об этом 9 февраля сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в своём Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Не теряйте бдительность. ВСУ не оставляют попыток дестабилизировать жизнь в городе. Практически ежедневно наш город подвергается атакам дронов. Сегодня зафиксированы уже четыре попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ни пострадавших, ни возгораний в результате атаки нет.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Ленинградской областью. Отмечается, что вражеский дрон был сбит над рекой Волхов в Киришском районе, данных о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, в течение ночи на 9 февраля были ликвидированы 35 украинских беспилотников над территорией РФ. 18 вражеских БПЛА сбили в небе над Курской областью, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями. Кроме того, по одному дрону уничтожили над Крымом, а также над Брянской и Тульской областями.