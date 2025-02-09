Москва, 9 февраля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сам рассказал, что конфликт на Украине можно завершить за один день, если лишить страну западной военной помощи. На это 9 февраля указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Global Look Press/Tarasov/Keystone Press Agency

Она напомнила, что западные политики говорили о возможности уладить украинский кризис за такой короткий срок, но многие относились к этому с иронией. А Зеленский фактически подтвердил, что это реально.

«Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — процитировало Захарову «РИА Новости».

Дипломат напомнила, что Россия начала предлагать переговоры еще до начала спецоперации на Украине, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп в 2024 году, до своего избрания, заявил, что в случае прихода к власти за сутки добьется завершения конфликта на Украине. В день инаугурации 20 января 2025 года журналисты напомнили ему об этом обещании. Политик на это ответил, что у него еще есть полдня, чтобы успеть.

31 января спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил, что видит возможность завершить конфликт в течение ближайших 100 дней. Он также высказался против того, чтобы этот процесс затянулся на годы.

При этом 3 февраля агентство Reuters сообщило, что США после небольшого перерыва возобновили поставки оружия Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, назвал очевидным, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, так как никто не заявлял, что её планируют прекратить.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в случае прекращения поставок оружия киевскому режиму конфликт на Украине завершится через два-три месяца. Если США хотят урегулирования кризиса, им просто нужно перестать снабжать оружием украинскую сторону.