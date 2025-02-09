Лондон, 9 февраля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Из хранилища Банка Англии за последние пару месяцев трейдеры забрали около 8 тыс. золотых слитков на фоне действий администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявила британская газета Telegraph.

ИА Регнум

«Тысячи золотых слитков были изъяты из хранилищ Банка Англии с конца прошлого года на фоне опасений относительно последствий торговой войны Дональда Трампа», — сообщается в материале, опубликованном 7 февраля.

Отмечается, что было изъято почти 2% от общего запаса золота. Заместитель управляющего банком Дэйв Рамсден заявил, что это связано с ростом цен на фьючерсном рынке в Нью-Йорке, которые превысили наличную цену в Лондоне, также трейдеры считают, что Трамп может ввести пошлины на золотые слитки. Несмотря на это, банк справится со взятыми на себя обязательствами, добавил Рамсден.

Как передавало ИА Регнум, 22 января издание Politico со ссылкой на источники заявило, что Великобритания рассматривает разные варианты ответных мер в случае введения пошлин на товары со стороны США. Отмечается, что страна не желает вступать в торговую войну с американским государством, однако все же отрабатывает подобный сценарий и подготавливает экономический «арсенал оружия».