Сербия, 9 февраля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Кадры, на которых автомобиль президента Сербии Александра Вучича потерял колесо на полном ходу, опубликовало издание Blic.

кадр из видео

Вучич на служебном автомобиле Audi возвращался из поселка Мелинцы, где у него проходила встреча с гражданами. По дороге в село Мокрин машина потеряла левое переднее колесо на полном ходу. Автомобиль слегка занесло.

Водитель остановил автомобиль, вышел и осмотрел его. После этого Вучич, находившийся на заднем сиденье покинул транспортное средство, чтобы пересесть в другую машину. На ней он продолжил путь в кород Кикинда на встречу с жителями.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946523" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> У машины президента Сербии на ходу слетело колесо: видео

Видео снимали из автомобиля, ехавшего следом.

Вучич в Кикинде рассказал, что пока неизвестно, взорвалась ли покрышка. Причину аварии установят компетентные органы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский самолет Boeing 757-200 потерял колесо шасси во время взлета. Несмотря на это лайнер с 174 пассажирами на борту вылетел в город Денвер, где благополучно приземлился в аэропорту. Шину от потерянного колеса нашли в Лос-Анджелесе. Авиакомпания United Airlines Holdings сообщила, что на каждой из двух основных стоек шасси самолета установлено по четыре колеса. Более подробной информации владелец воздушного судна не предоставил.