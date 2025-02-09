Хабаровск, 9 февраля, 2025, 14:24 — ИА Регнум. В Хабаровске погиб восьмилетний мальчик после падения в канализационный колодец. Об этом 9 февраля заявила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры края.

Telegram/Прокуратура Хабаровского края

«Сегодня, 9 февраля, мальчик 2017 года рождения, упал в канализационный колодец по ул. Суворова в г. Хабаровске. От полученных травм он скончался», — говорится в заявлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946521" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Хабаровске прокуратура проводит проверку в связи с гибелью ребенка

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехал зампрокурора Индустриального района Дмитрий Смирнов, на данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Кроме того, будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию колодца, и по её результатам будут приняты соответствующие меры.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля в СК подтвердили смерть четырёх детей из села Красная Сопка под Красноярском от инсектицидов. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной гибели стало попадание яда в организм через еду и игрушки. Отец погибших также признал свою вину, сообщив, что в день отравления обрабатывал дом дихлофосом и плохо проветрил комнаты.