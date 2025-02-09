Ребенок погиб после падения в канализационный колодец в Хабаровске
Хабаровск, 9 февраля, 2025, 14:24 — ИА Регнум. В Хабаровске погиб восьмилетний мальчик после падения в канализационный колодец. Об этом 9 февраля заявила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры края.
«Сегодня, 9 февраля, мальчик 2017 года рождения, упал в канализационный колодец по ул. Суворова в г. Хабаровске. От полученных травм он скончался», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехал зампрокурора Индустриального района Дмитрий Смирнов, на данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Кроме того, будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию колодца, и по её результатам будут приняты соответствующие меры.
Как передавало ИА Регнум, 3 февраля в СК подтвердили смерть четырёх детей из села Красная Сопка под Красноярском от инсектицидов. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной гибели стало попадание яда в организм через еду и игрушки. Отец погибших также признал свою вину, сообщив, что в день отравления обрабатывал дом дихлофосом и плохо проветрил комнаты.