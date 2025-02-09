Горловка, ДНР, 9 февраля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Суббоеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Колокольчик» обнаружены на территории Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 февраля рассказал мэр города Иван Приходько.

Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько

«В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы ВСУ типа «Колокольчик», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава города предупредил мирное население, что при обнаружении мин их нельзя трогать и поднимать. При виде боеприпаса необходимо обратиться в компетентные органы. Помимо этого, место находки по возможности нужно оградить, добавил мэр.

Ранее, 25 января, в Горловке местный житель получил ранения в результате детонации суббоеприпаса на улице Кирова. Степень тяжести травм мэр не уточнил.

Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщило в Telegram-канале, что за день 24 января украинские войска совершили 15 атак на горловском направлении, в результате которых пострадали 12 мирных жителей, повреждены три жилых дома, два автомобиля, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.