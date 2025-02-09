Москва, 9 февраля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) украинских формирований в зоне спецоперации в Харьковской области. Кадры боевой работы российских военных 9 февраля опубликовало Минобороны РФ.

кадр из видео

Отмечается, что разведчики этой же части с помощью разведывательного обнаружили выдвинувшуюся в сторону российских позиций БПМ противника.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчётами FPV-дронов 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что на полученных в режиме реального времени кадрах объективного контроля видны прямые попадания по БМП противника, поле чего происходит детонация боекомплекта и сильный пожар.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что армия России обязательно освободит регион, потому что он имеет важное стратегическое и политическое значение для РФ. Он напомнил, что Владимир Путин ранее говорил о необходимости создать санитарную зону, чтобы украинские войска не могли обстреливать приграничные российские территории.

Ганчев также отметил, что причастные к преступлениям против мирных жителей бойцы Вооружённых сил Украины ответят за это. Он добавил, что уверен в том, что преступления киевского режима «не останутся незамеченными».