Усть-Луга, Ленинградская область, 9 февраля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. На борту танкера «Коала» в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошла авария в машинном отделении. Об этом 9 февраля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

TASS/dpa

«В порту Усть-Луга на танкере «Коала» произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение», — написал он в Telegram-канале.

Танкер пришвартовали у причала, экипаж эвакуировали. По словам главы области, угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, никто не пострадал.

Специалисты обследуют машинное отделение и установят причину аварии.

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