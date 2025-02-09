Авария произошла в машинном отделении танкера в порту в Ленобласти
Усть-Луга, Ленинградская область, 9 февраля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. На борту танкера «Коала» в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошла авария в машинном отделении. Об этом 9 февраля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
TASS/dpa
«В порту Усть-Луга на танкере «Коала» произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение», — написал он в Telegram-канале.
Танкер пришвартовали у причала, экипаж эвакуировали. По словам главы области, угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, никто не пострадал.
Специалисты обследуют машинное отделение и установят причину аварии.
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