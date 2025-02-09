Гамбург, Германия, 9 февраля, 2025, 14:17 — ИА Регнум. В Германии неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. Об этом 9 февраля заявила немецкая газета Bild со ссылкой на источник.

IMAGO/Jan Huebner/ТАСС

«Полицейские в штатском обратили внимание на группу спорящих друг с другом людей на станции. Сотрудники полиции подошли к ним, после чего неизвестные разбежались. По информации Bild, происходило ограбление. Во время побега один из мужчин открыл огонь по полицейским», — сообщается в материале.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в районе железнодорожной станции Нойграбен. Полиция открыла ответный огонь по преступнику и смогла задержать его, пострадавших ни с одной из сторон не оказалось.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре неизвестный мужчина обстрелял пост полиции в центре немецкого города Мюнхена. Выстрелы прогремели рядом с центром истории национал-социализма и генконсульством Израиля. Отмечается, что правоохранители открыли по стрелявшему огонь, он получил ранение.

В июне скончался полицейский, получивший тяжёлое ранение при нападении с ножом в немецком городе Мангейм. Ранее сотрудник полиции пытался обезвредить мужчину, который напал с ножом на активиста и блогера Михаэля Штюрценбергера за критику ислама.