Курск, 9 февраля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Девять частных домов получили повреждения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) деревни Слободка в Курской области. Об этом 9 февраля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Там выбиты стёкла и повреждена кровля, коммунальная инфраструктура не пострадала», — написал он в Telegram-канале.

На место происшествия выезжал глава Рыльского района Андрей Белоусов и лично удостоверился, что пострадавших нет. Специалисты начали работы по закрытию теплового контура. Районная комиссия фиксирует повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля украинская армия с территории Сумской области нанесла ракетный удар по интернату в Судже. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от ООН и других международных организаций осудить эту атаку на гражданский объект.

Спустя пять дней в результате обстрела Рыльского района Курской области со стороны украинских формирований были повреждены газопровод и электропровод. Также повреждения получил электропровод высокого напряжения, из-за этого временно пропало электричество в одном из посёлков.